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У Рівному застрелився поліцейський у райвідділку

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 10:35
У Рівному застрелився поліцейський у райвідділку
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція розслідує стрілянину у Рівному

У Рівненському відділі поліції застрелився поліцейський. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що це сталось близько 4 ранку. Зазначається, що у відділі почули звук, який пролунав із недіючої кімнати для затриманих осіб. На місці виявили чергового без ознак життя.

"За попередніми даними поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви скоєного з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу за вказаним фактом проводитиметься службове розслідування.

Нагадаємо, в Кропивницькому в понеділок, 1 жовтня, невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури. Слідством встановлено ймовірну причетність тих, хто стріляв, до злочинного угруповання.

Крім того, в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по поліцейським під час перевірки документів. В сторону спецназівців було зроблено сім пострілів, після чого компанія, тих що стріляли, почала розбігатися.

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