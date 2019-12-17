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У Рівному під час уроку померла школярка

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 16:39
У Рівному під час уроку померла школярка
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці розпочали слідчі дії

У Рівному під час уроку померла учениця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Рівне.

Зазначається, що це трапилося у 22-й школі міста. Директор закладу Сергій Шама телефоном повідомив, що дев’ятикласниці раптово стало зле. Коли він ніс дівчинку до швидкої, вона була ще живою, а померла вже у швидкій.

За словами директора школи, дитина мала проблеми з серцем. В міському управлінні освіти зазначили, що стан здоров'я дівчинки був зафіксований у відповідних документах, тому якихось претензій до педагогів бути не може.

За цим фактом правоохоронці розпочали слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Росією Криму на уроці померла дитина. Хлопчик навчався у 10 класі середньої сільської школи Сакського району.

РБК-Україна писало, що у Чернігівській області унаслідок отруєння рослиною помер один підліток та ще двоє потрапили в реанімацію, поліція відкрила провадження.

Нагадаємо, що 28 листопада у Житомирі у загальноосвітній школі №26 один із учнів розпилив газовий аерозольний балончик, в результаті чого щонайменше 13 дітей постраждали.

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