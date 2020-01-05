У Рівному біля нічного клубу влаштували стрілянину

У Рівному в ніч на 5 січня відбулася стрілянина поблизу нічного клубу "Лагуна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Зазначається, що о 05:11 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборна в обласному центрі поблизу розважального закладу невідомий чоловік здійснює постріли із пістолета.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, у ході якого один із учасників вистрелив у 25-річного рівнянина, попередньо із травматичного пістолета. Особи, причетні до інциденту, з місця події поїхали на легковому автомобілі.

Поліцейські встановлюватимуть усі обставини події в рамках досудового розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться розшукові заходи та першочергові слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій, зокрема і зловмисника, який здійснив постріли.

Потерпілого, 25-річного рівнянина, який отримав легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги відпустили.

РБК-Україна писало, що у Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, в якій постраждали шестеро людей.

Нагадаємо, 2 січня у Києві на вулиці Великій Васильківській сталася стрілянина, в результаті якої двоє людей отримали поранення.