Масове "мінування" по Україні: що відомо

Рівне

"Повідомлення про замінування залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку в обласному центрі надійшло до поліції сьогодні, четвертого серпня, близько 12:00", - йдеться в повідомленні.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території.

Оновлено 14.30. За результатами обстеження приміщення автовокзалу, залізничного вокзалу та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Поліцейські перевіряють вулицю неподалік продуктового ринку.

Вінниця

Крім того, як пише "Суспільне", аналогічна ситуація і у Вінниці.

"У Вінниці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування інфраструктурних об'єктів. На місцях працюють спецслужби, вибухотехніки, проводять перевірку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Вінницька міська рада, наразі тимчасово призупинено рух громадського та приватного транспорту на ділянці проспекту Коцюбинського (біля Центрального ринку) та поблизу площі Привокзальної.

Хмельницький

У Хмельницькому вибухотехніки перевіряють ймовірне замінування трьох об’єктів інфраструктури.

"Надійшло повідомлення про ймовірне замінування трьох об'єктів інфраструктури у місті Хмельницький. Наразі проводиться перевірка. На місця виїхали працівники вибухотехнічної служби", - розповіли в поліції.

Черкаси

У Черкасах надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів: залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти, що на вулиці Хоменка.

"Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території", - прокоментували у поліції.

Оновлено 15.00 Вибухонебезпечних предметів не виявлено, правоохоронці перевірили всі об’єкти.

Кропивницький

У поліцію повідомили про замінування трьох об’єктів - Центральний ринок, залізничний вокзал та відділення Нової пошти №2 на вулиці Маланюка.