Під Рівному п'яний водій в'їхав у паркан пансіонату, є загиблі

У Рівненській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в'їхав у паркан пансіонату, в результаті чого загинули дві людини.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Аварія сталася вчора, 27 лютого, близько 21:20 в селі Жобрин Рівненського району. 33-річний водій автомобіля Audi A6, рухаючись по вулиці Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну арку закладу.
"В результаті ДТП важкі травми отримали двоє пасажирів - 35-річні жителі. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони загинули на місці. 33-річний водій, який в результаті ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування, перебував у нетверезому стані. У нього також відібрали зразки крові для визначення сп'яніння", - повідомили в поліції.
Водія автомобіля затримали. Він поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Раніше РБК-Україна писало, що в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії дві людини загинули і ще двоє - постраждали.
Також повідомлялося, що у Польщі в результаті ДТП загинули двоє громадян України.