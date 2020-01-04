Під Рівним сталося масштабне ДТП з мікроавтобусом, є жертви

У місті Здолбунів Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і двох легкових автомобілів, в результаті якого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Рівненській області.

Повідомляється, що аварія сталася 3 січня близько 17 години на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів". Як зазначили в поліції, водій автомобіля "ВАЗ 2110", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мікроавтобусом "Renault Trafic". Після удару мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем "Honda Civic".

"В результаті ДТП водій "Honda" від отриманих травм загинув на місці події. Водія мікроавтобуса намагалися врятувати медики швидкої медичної допомоги. Проте травми виявилися несумісні з життям. Водій ВАЗа в результаті ДТП не постраждав, відповідно до медичного огляду він був тверезий", - повідомили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох человекв поліції відкрили справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Водія автомобіля ВАЗ затримали і помістили в слідчий ізолятор.

Нагадаємо, днями в Києві сталося смертельне ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті загинула одна людина, ще один постраждав.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом п'яні підлітки влаштували ДТП в якому одна дівчина загинула і ще одна отримала травми. Пізніше підлітка, який влаштував аварію, суд взяв під варту.