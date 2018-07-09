У Рівному загинув поліцейський, поранений при виконанні

У Рівному загинув поліцейський, поранений під час виконання службових обов'язків

У Рівному помер співробітник Національної поліції, який в ході виконання службових обов'язків отримав поранення. Про це заявив Facebook глава Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, сержант поліції отримав поранення на виклику про сварку між сусідами.

"Сьогодні. У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук. Тиждень тому він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там нього з вилами накинувся п'яний дебошир. На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Два місяці тому Олександр одружився", - розповів Князєв.

Нагадаємо, раніше Князєв підтвердив інформацію про те, що 5 липня в Києві був убитий співробітник Національної поліції. Князєв розповів, що убитий Дмитро Глушак з 1995 року працював у кримінальній поліції.