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У Рівному загинув поліцейський, поранений при виконанні

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 19:49
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

У Рівному загинув поліцейський, поранений під час виконання службових обов'язків

У Рівному помер співробітник Національної поліції, який в ході виконання службових обов'язків отримав поранення. Про це заявив Facebook глава Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, сержант поліції отримав поранення на виклику про сварку між сусідами.

"Сьогодні. У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук. Тиждень тому він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там нього з вилами накинувся п'яний дебошир. На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Два місяці тому Олександр одружився", - розповів Князєв.

Нагадаємо, раніше Князєв підтвердив інформацію про те, що 5 липня в Києві був убитий співробітник Національної поліції. Князєв розповів, що убитий Дмитро Глушак з 1995 року працював у кримінальній поліції.

Вбивство поліцейського в Києві: стали відомі подробиці про підозрюваного Князєв підтвердив вбивство поліцейського у Києві
Теги публікації: Сергій Князєв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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