У Рівному хлопець купив COVID-сертифікати в інтернеті. Його викрила поліція

У Рівному поліція викрила хлопця, який купив COVID-сертифікати в інтернеті. Тепер 18-річному жителю обласного центру за використання завідомо підроблених документів загрожує до двох років обмеження волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України у Рівненській області.

Легковий автомобіль Seat Ibiza був припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Його виявив на вулиці Пушкіна в Рівному екіпаж мобільної групи з реагування на факти вчинення домашнього насильства.

Інспектори прийняли рішення вказати водієві на порушення і підійшли до автомобіля, в салоні якого знаходилися люди. Побачивши поліцейських, ті заметушилися. У працівників поліції виникла підозра, що в автомобілі можуть знаходитись заборонені до обігу речовини.

Водій - 18-річний житель Рівного під час спілкування з правоохоронцями також нервував. Під час проведення поверхневої перевірки на підставі статті 34 ЗУ Про Національну поліцію в салоні поліцейські виявили сертифікати про щеплення від COVID-19, проте QR-код на документах не зчитувався.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка оглянула та вилучила 13 сертифікатів з ознаками підробки.

Поліцейським житель Рівного пояснив, що замовив "документи" для себе і друзів через месенджер Telegram. Вартість кожного - 1000 гривень. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за фактом використання завідомо підроблених документів за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження дізнавачі спільно з працівниками карного розшуку Рівненського РУП та кіберполіцейськими проводять всі необхідні слідчо-розшукові заходи для встановлення порталу з продажу сертифікатів.