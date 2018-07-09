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У Рівному невідомий кинув гранату в приватний будинок

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 09:55
Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)
Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)

Вибухом пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях

У Рівному сьогодні, 9 липня, о 2:00 на вулиці Котляревського у приватний будинок невідомий кинув гранату. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Як повідомляється, слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у момент вибуху в помешканні перебував 65-річний господар з дружиною.

Ніхто з них не постраждав.

"На подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї", - йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху було пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях.

Також зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.

 

Фото: місце події 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові в житловому будинку вибухнула граната, в результаті чого загинув чоловік.

Також повідомлялося, що в Херсоні, на одній із центральних вулиць, було знайдено підозрілий предмет, схожий на гранату.

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Теги публікації: полиция, Рівне, граната  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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