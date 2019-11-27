У Рівному чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських

У Рівному під час затримання зловмисник погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Зазначається, що поліцейські виявили незаконну АЗС. Під час складання адміністративних матеріалів за статтею 164 КУпАП поліцейські встановили, що 60-річний уродженець Запоріжжя ухиляється від органів слідства за незаконне поводження зі зброєю.

Чоловіка доставили до Рівненського відділу поліції, він поводився спокійно та будь-якого супротиву не чинив. Однак, коли постало питання про проведення поверхневого огляду та поміщення його до ізолятора тимчасового тримання, уродженець Запоріжжя кинувся до дверей та вибіг із приміщення.

Потрапивши у тупик на вулиці Пушкіна, він дістав гранату та вийняв чеку. Погрожуючи, що підірве себе та поліцейських, забороняв будь-кому наближатися.

Фото: затримання зловмисника (mvs.gov.ua)

У результаті перемовин керівництва Рівненського відділу поліції та групи комунікації із чоловіком поліцейським вдалося нейтралізувати подальші дії зловмисника, а гранату перевести у безпечний стан.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1 статті 263 (незаконне поводження з боєприпасами) та статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі на подвір'ї будинку вибухнула граната, унаслідок чого загинув чоловік.

РБК-Україна писало, що у Харкові у п'ятницю, 8 листопада, чоловік підірвав себе гранатою.