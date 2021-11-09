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У Рівному на подвір'я підприємця кинули гранату

Автор: Марія Кучерявець

У Рівному невідомі кинули гранату на подвір’я приватного будинку. Його господарем виявився власник будівельної фірми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

"Повідомлення про вибух на вулиці Красильникова в обласному центрі надійшло до поліції сьогодні, дев’ятого 9 листопада, о 01:33 від 39-річного рівнянина", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив підприємець, невідома особа кинула на подвір’я його приватного будинку гранату внаслідок чого було частково пошкоджено автомобіль Wolkswagen Touareg та паркан.

Вказано, що в помешканні на момент вибуху перебувало подружжя та троє їхніх дітей. За інформацією правоохоронців, унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль.

Наразі встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) ККУ.

Фото: у Рівному на подвір'я підприємця кинули гранату (facebook.com/police.in.Rivne.region)

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РівнеВибух