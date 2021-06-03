У Рівному депутати влаштували бійку

У Рівному на сесії облради побилися депутати. Спровокувало конфлікт між чиновниками обговорення фінансування нового департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

На відео чути, як один з депутатів погрожує зірвати сесію, якщо йому не дадуть слово. Однак у сесійній залі панував такий безлад, що його слова, ймовірно, так ніхто б і не почув.

Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент охорони здоров’я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення та охорони здоров’я.

У березні відповідне розпорядження підписав голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Втім обласна бюджетна комісія відмовилась визнавати розпорядником коштів новий департамент.