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У Рівному депутати влаштували бійку

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Рівне, Четвер 03 червня 2021 15:05
У Рівному депутати влаштували бійку Фото: у Рівному депутати побились (facebook com rivnezdorovo)
Автор: Анастасія Рокитна

У Рівному на сесії облради побилися депутати. Спровокувало конфлікт між чиновниками обговорення фінансування нового департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

Про це повідомляє rivne1.

На відео чути, як один з депутатів погрожує зірвати сесію, якщо йому не дадуть слово. Однак у сесійній залі панував такий безлад, що його слова, ймовірно, так ніхто б і не почув.

Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент охорони здоров’я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення та охорони здоров’я.

У березні відповідне розпорядження підписав голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Втім обласна бюджетна комісія відмовилась визнавати розпорядником коштів новий департамент.

Нагадаємо, депутат Харківської міськради Тимчук побився в центрі міста.

Зазначимо, в Житомирській області напали на депутата від "Слуги народу".

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