У Рівненській області зареєстровано 7 нових випадків коронавірусу

У Рівненській області лабораторно підтверджено 7 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив голова Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль у Facebook.

Як він повідомив, коронавірус був зареєстрований у 5 мешканців з м. Рівне, та у 2 з Рокитнівського району (с.Березово). Вік інфікованих від 42 до 68 років.

Загалом в області зафіксували 1028 випадків інфікування вірусом, з них 215 - медпрацівників та 78 - дітей. Загинули від хвороби - 23 особи, однак одужали 173 людини. У лікарнях перебуває 182 пацієнта, під'єднані до ШВЛ -1, в реанімації - 16.

Як зазначається, в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я перебувають 174 зразки. Загалом, спочатку спалаху коронавірусу, зроблено 7449 досліджень.

Нагадаємо, адаптивний карантин ввели в деяких районах Рівненської області, оскільки там залишається велика кількість хворих.

Разом з тим, у Чернівецькій області протягом попередньої доби, 11 травня, зафіксовано 72 нові випадки захворювання на коронавірус. За минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 людей.

Також за минулу добу у Житомирській області лабораторно підтверджено ще два нових випадки зараження коронавірусом.