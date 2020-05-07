У Рівненській області зафіксували 32 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таким чином у Рівненській області зареєстровані 875 випадків захворювання на COVID-19

У Рівненській області зафіксували 32 нових випадків коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.

Зазначається, що вік хворих від 9 до 77 років.Таким чином у Рівненській області зареєстровані 875 випадків захворювання на COVID-19. З них 19 летальних і вже 135 людей одужало. Двічі негативний результат ПЛР-тестування в 11 людей.

Так, нові випадки зафіксовані у:

13 жителів з міста Рівне;

1 з Рівненського району (смт Квасилів);

1 з Гощанського району (села Дмитрівка);

9 з Рокитнівського району (4 - села Глинне, 1 - смт Рокитне, 2 - села Познань, 2 - села Березове);

1 з Березнівського району (села Богуші);

1 з Радивилівського району (села Старики);

2 зі Здолбунівського району (міста Здолбунів і села Ільпінь);

4 з міста Дубно.

Нагадаємо, у Хмельницькій області виявили 11 нових випадків коронавірусу COVID-19. Сьогодні виявили нові випадки хвороби: вісім у мешканців Нетішина (особи з числа контактних, двоє з них працівники ХАЕС); два у Хмельницькому (один випадок виявлено при тестуванні пневмонії, один контактний) та один у Кам‘янці-Подільському (контактна особа). Станом на 7 травня в Хмельницькій області зареєстровано 154 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них: 43 одужало, 7 летальних випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, у Дніпропетровській області зростання кількості захворювань коронавірусом COVID-19 пов'язаний із збільшенням лабораторних тестувань.