У Рівненській області заблокували село через спалах COVID-19

Через спалах коронавірусу в Рівненській області заблокували село Тинне Сарненського району, у кількох мешканців якого підтвердили зараження. Про це Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, на ранок 27 березня підтверджено дев'ять випадків коронавірусу, один з яких летальний. Всі хворі - жителі села Тинне Сарненського району. Пацієнти ізольовані, їх стан стабільний.

"Ще вчора після отримання даних швидких тестів на виїздах з села встановлено пости патрульної поліції та працівників ДСНС. До з'ясування обставин - заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту запущено в обхід села", - зазначив Коваль.

На даний момент встановлюються контактні особи заражених, до Сарненської центральної районної лікарні направили додаткові тести, захисні костюми і маски.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівненській області зафіксовано 9 випадків коронавірусу.

Відзначимо, сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про закриття столиці на в'їзд і виїзд буде прийматися, виходячи з ситуації з коронавірусом.