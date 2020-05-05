У Рівненській області виявили ще вісім нових випадків COVID-19

За станом на вечір вівторка, 5 травня, у Рівненській області лабораторно підтвердили вісім нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік інфікованих варіюється від шести до 63 років.

Нові випадки COVID-19 підтвердили у п'яти жителів Рівненського району (троє з села Нова Українка, один - крейди Обарив, один - села Рогачов), одного жителя з Млинівського району (села Смордва) та двох мешканців Рівного.

Таким чином в Рівненській області зареєстровано 787 випадків захворювання COVID-19. З них 18 летальних і вже 100 осіб одужали.

"Сьогодні з опорних лікарень виписали 5-ти рівнян і 3-х жителів Рівненського району", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, у Кіровоградській області з початку епідемії коронавіруса заразилися 153 медичних працівників. Найбільша кількість випадків зараження серед медиків виявлені в приватній клініці Кропивницького.

Крім того, у Кременчуці закрили районну лікарню у зв'язку з великою кількістю заражень COVID-19 серед медиків. Так, серед 85 хворих у місті, 43 людини є медиками лікарні або їх родичами.