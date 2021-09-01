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У Рівненській області вкрали трубу, яка постачала кисень у реанімацію

Автор: Марія Кучерявець

У місті Здолбунів (Рівненська область) викрили чоловіка на крадіжці мідної труби, яка постачала кисень у реанімаційне відділення лікарні. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Як встановили правоохоронці, крадієм виявився 32-річний місцевий житель, який неодноразово раніше вчиняв подібні злочини.

Так, близько 04:00, перебуваючи на території лікарні, зловмисник металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби.

Після чого чоловік здав викрадене за 1200 гривень у пункт прийняття металобрухту, а "зароблені" кошти витратив на власні потреби.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ (крадіжка, вчинена повторно), а викрадене майно вилучили.

Тепер, відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: у Рівненській області вкрали трубу, яка постачала кисень у реанімацію (rv.npu.gov.ua)

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