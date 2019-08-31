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У Рівненській області троє комунальників отруїлися небезпечними випарами, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 18:35
У Рівненській області троє комунальників отруїлися небезпечними випарами, є загиблий
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті отруєння небезпечними випарами в каналізаційному колекторі помер один із працівників комунального підприємства

У Рівненській області троє працівників комунального підприємства отруїлися небезпечними випарами під час робіт в каналізаційному колекторі, внаслідок чого один з них помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції області.

Інцидент стався в селі Зоря.

"Близько полудня вчора, 30 серпня, в поліцію надійшло повідомлення від медиків, що в селі Зоря бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть місцевого жителя, ще двох - госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи в каналізаційному колекторі. Внаслідок отруєння небезпечними випарами життя 37-річного чоловіка врятувати не вдалося, а 32-х і 57-річного жителів Зорі госпіталізували в лікарню.

Відкрито кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 27 січня на ділянці магістрального каналізаційного колектора, розташованого на Мелітопольському шосе в місті Бердянськ, сталося руйнування труби колектора. В результаті стало неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська, з метою запобігання витікання нечистот з каналізації, терміново були зупинені насосні станції.

У зв'язку з цим слідчі Бердянського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом масштабної аварії на магістральному каналізаційному колекторі в місті Бердянськ, в результаті якої велика частина міста залишилася без водопостачання.

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