У Рівненській області зіткнулися два мотоцикли: загинув 15-річний підліток

У селі Борове Рівненської області сталася аварія, в результаті якої одна людина загинула, двоє постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.
У поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті доріг. 15-річний водій мотоцикла Qingqi зіткнувся з мотоциклом Loncin, на якому знаходилися два хлопця, 19-ти і 20-ти років.
Внаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла отримав несумісні з життям травми та помер у кареті швидкої допомоги.
У 19-річного хлопця медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом лобової кістки і основи черепа, а у 20-річного – закриту черепно-мозкову травму, перелом руки і численні садна.
Слідчі встановлюють, хто з них перебував за кермом. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, що у Харкові водій збив на смерть жінку на пішохідному переході.