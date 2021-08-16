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У Рівненській області зіткнулися два мотоцикли: загинув 15-річний підліток

Автор: РБК-Україна

У селі Борове Рівненської області сталася аварія, в результаті якої одна людина загинула, двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.

У поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті доріг. 15-річний водій мотоцикла Qingqi зіткнувся з мотоциклом Loncin, на якому знаходилися два хлопця, 19-ти і 20-ти років.

Внаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла отримав несумісні з життям травми та помер у кареті швидкої допомоги.

У 19-річного хлопця медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом лобової кістки і основи черепа, а у 20-річного – закриту черепно-мозкову травму, перелом руки і численні садна.

Слідчі встановлюють, хто з них перебував за кермом. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що у Харкові водій збив на смерть жінку на пішохідному переході.

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