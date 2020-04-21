У Рівненській області у результаті ДТП постраждали поліцейські

Сьогодні вночі, 21 квітня, у Рівненській області водій BMW X5 допустив зіткнення з попутним службовим автомобілем, у результаті чого водія позашляховика та двох полійцейських госпіталізували з травмами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Як повідомляється, на автодорозі "Городище - Рівне - Старокостянтинів" 25-річний водій автомобіля BMW X5, не дотримався безпечної дистанції при русі та допустив зіткнення з попутним службовим автомобілем Skoda Octavia. У результаті зіткнення, автівка правоохоронців злетіла у кювет, а сам позашляховик перекинувся.

Як зазначається, водія БМВ Х5 із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та із запахом алкоголю доставили у реанімаційне відділення. А двох поліцейських із забоями хребта та струсом головного мозку госпіталізували у хірургічне відділення.

Правоохоронцями були внесені відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 стаття 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, близько 12:00, у Кропивницькому сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автівок.