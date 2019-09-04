У Рівненській області на релігійному ґрунті побилися 60 людей, є постраждалі

У Рівненській області 60 осіб побилися на релігійному ґрунті біля храму, 11 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними поліції, невідомі особи зрізали замки на дверях храму в селі Малинськ, намагалися винести звідти речі і нанесли тілесні ушкодження місцевими жителями.

"Суперечка біля церкви між майже 60 особами переросла в бійку, під час якої тілесні ушкодження у вигляді синців та саден отримали одинадцять місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито 12 кримінальних проваджень.

Крім того, за 11 фактами завданих умисних тілесних ушкоджень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу.

За попередніми даними, представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії Православної церкви України зрізали замки на вхідних дверях храму і проникли всередину для проведення богослужіння.