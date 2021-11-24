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У Рівненській області викрили банду, яка виготовляла фальшиві COVID-документи

Автор: Сергій Пишкін

У Рівненській області правоохоронці викрили групу осіб, які займалася виготовленням фіктивних COVID-документів. Банда виготовляла негативні ПЛР-тести й міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Ціна фальшивих документів починалася від 1500 гривень до 200 євро.

Загалом правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження на території Рівненської та Волинської областей.

"Під час слідчих дій слідчі та оперативники виявили та вилучили 94 підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, які підлягали збуту, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію, мокрі печатки медзакладів та лікарів, поліграфічне обладнання", - додає пресслужба.

На комп’ютерній техніці було виявлено 100 сертифікатів, які зловмисники ще не встигли роздрукувати й передати замовникам. Загальна сума вилучених коштів становила більше ніж 155 тисяч гривень.

Відповідно до ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: у Рівненській області викрили банду, яка виготовляла фальшиві COVID-документи (Віталій Носач, РБК-Україна)

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