У Рівненській області розкопали під асфальтом братську могилу воїнів УПА

У Рівненській області археологи розкопали закатану в асфальт братську могилу воїнів Української повстанської армії (УПА). Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.

Зазначається, що розкопки велися за три метри від адміністративного приміщення Рафалівського кар’єру, що у межах Володимирецької райдержадміністрації. Усі поховані бійці загинули у часи Другої світової війни.

"Знайшли 14 останків в трунах або ящиках. Два ящика містять два та три скелети в одному. Ховали їх, скоріш за все, у п'ять етапів, адже рештки лежать не на одній глибині. Голови усі побиті, а один череп виявився із кулею в голові. Знайшли також православний хрестик, дві обручки, гребінець та ґудзики", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно біля Перемишля у селі поблизу польсько-українського кордону невідомі осквернили братську могилу українських військових. Йдеться про український військовий цвинтар у Пикуличах, де поховані загиблі в’язні табору для військовополонених УГА і армії УНР, котрі під час польсько-більшовицької війни у 1920 році боролися з поляками проти росіян.

Додамо, що в липні 2019 Кабінет міністрів затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які визнані борцями за незалежність України у XX столітті, зокрема воїнам УПА.