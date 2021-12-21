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У Рівненській області сталася масштабна ДТП: 8 автомобілів зіткнулися через ожеледицю

Автор: Анна Полисученко

На автодорозі Рівне-Луцьк сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю восьми автомобілів. Аварія сталася біля повороту в село Грабів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rivne Media.

"Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість, не дотримувався безпечної дистанції, в результаті чого скоїв зіткнення з транспортним засобом, що рухалось попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою", - заявила прес-секретар Управління патрульної поліції Рівненської області Наталії Кітюк.

Водії розповіли, що їхали повільно, оскільки дорога була дуже слизькою. Інспектори склали протокол за статтею 124 КУпАП, а також складатимуть акт обстеження вулично-дорожньої мережі за неналежне утримання дороги.

Про жертви в поліції не повідомляють.

Раніше ми писали, що у Чернігівській області депутат на смерть збив велосипедиста, і намагався втекти.

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ДТП