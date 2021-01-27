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У Рівненській області сталося ДТП з мікроавтобусом, постраждали двоє дітей

Рівненська область, Середа 27 січня 2021 16:23
У Рівненській області сталося ДТП з мікроавтобусом, постраждали двоє дітей
Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Рівненській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті аварії постраждали чотири людини, двоє з яких - діти.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталося вчора поблизу села Тріскині Сарненського району. За попередньою інформацією, 22-річний водій автомобіля Audi А6 не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Trafic під керуванням 36-річного чоловіка.

Після цього до лікарні із різними травмами доставили двох малолітніх дітей, пасажирів мікроавтобуса. Також "швидка" госпіталізувала водія і пасажирку Audi А6. Наразі життю усіх постраждалих нічого не загрожує. У водіїв відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.

Нагадаємо, 25 січня, у Львівській області зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобіля. В результаті події тоді загинули дві людини, ще чотири отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області на трасі Київ-Чоп легковий автомобіль в'їхав у відбійник. У результаті ДТП загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

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