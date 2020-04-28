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У Рівненській області підтвердили майже 30 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 22:16
У Рівненській області підтвердили майже 30 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Серед інфікованих дві медсестри і співробітниця ОДА

У Рівненській області за останню добу підтвердили 29 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, серед інфікованих дві медсестри Дядьковицької районної лікарні та Рівненської ЦМЛ.

При цьому він зазначив, що вік усіх хворих варіюється від семи до 82 років.

Таким чином, у Рівненській області зареєстровано 585 випадків захворювання COVID-19. З них 14 летальних та 57 осіб вже одужали. Також з медустанов сьогодні виписали сім пацієнтів.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 85 зразків.

Коваль також додав, що у співробітниці Рівненської ОДА підтвердили зараження коронавірусом.

"Завершилося ПЛР тестування працівників загального відділу Рівненської ОДА. Результат - у нашої колеги виявили COVID-19. Нагадаю, у члена сім'ї цієї працівниці зафіксували коронавірусну інфекцію раніше. У її колег негативні результати", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, у Почаївській обласної психоневрологічної лікарні Тернопільської області коронавірус підтвердили у двох працівників і 26 пацієнтів.

Крім того, у гуртожитку Петропавлівської Борщагівки у Київській області виявили спалах коронавірусу. Так, вірус підтвердили у шести жителів і коменданта. При цьому зазначалося, що спалах вірусу виявили випадково після того, як одному з жителів стало погано і він втратив свідомість. Сьогодні стало відомо, що у гуртожитку встановили КПП і чергує поліція.

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