У Рівненській області підтвердили майже 20 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області одужали 255 осіб

За станом на вечір 13 травня в Рівненській області лабораторно підтвердили 18 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік інфікованих варіюється від дев'яти до 91 року. Серед хворих четверо жителів міста Рівне, одинадцять - Рівненського району, двоє жителів Сарненського району та один - міста Здолбунів.

Так, у Рівненській області зареєстровано 1063 випадків захворювання COVID-19. З них - 230 медпрацівників і 79 дітей. Також зафіксовано 24 летальних результатів, тобто 2,2% від загальної кількості всіх заражених.

При цьому наголошується, що від COVID-19 одужали 255 осіб, серед яких дев'ятеро дітей.

Нагадаємо, в деяких районах Рівненської області ввели адаптивний карантин, оскільки там залишається велика кількість хворих.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні за минулу добу від коронавірусу видужала рекордна кількість громадян. Так, за останні 24 години в Україні одужали 343 пацієнти, напередодні це число становило 85.