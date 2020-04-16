У Рівненській області підтвердили понад 20 нових випадків COVID-19 та один летальний

За станом на вечір 16 квітня на Рівненщині лабораторно підтвердили 23 нових випадків захворювання коронавірусом, при цьому за добу від інфекції померла одна особа. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих варіюється від 12 до 80 років.

Так, зараження коронавірусом підтвердили в:

Рівно;

місті Дубно;

селі Рачин Дубенського району;

селах Забороль, Городище, Біла Криниця Рівненського району;

місті Здолбунів;

селі Богуші Березнівського району.

Таким чином, у Рівненській зареєстровано 240 випадків захворювання COVID-19. З них вісім летальних.

"Сьогодні, на жаль, померла жінка 84 роки з села Зозів Рівненського району", - додав він.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 218 зразків. З початку пандемії вже обстежено 783 людини методом ПЛР-тестуванням.

Нагадаємо, 16 квітня в Одеській області підтвердили 20 нових випадків коронавірусу. Двоє хворих були виявлені безпосередньо в Одесі.

Крім того, станом на ранок 16 квітня Центр громадського здоров'я України підтвердив 4161 випадок захворювання COVID-19. При цьому 186 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано майже 400 нових випадків.