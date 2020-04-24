У Рівненській області підтвердили 10 нових випадків COVID-19

У Рівненській області підтвердили 10 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили у Рівненській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що нові випадки були виявлені у Дубно - 3, Сарненському - 4, Рівненській - 2, та Березнівському районах - 1. Вік хворих від 4 до 63 років.

"Таким чином у Рівненській області зареєстровано 463 випадки захворювання COVID-19. З них 12 летальних та 41 чоловік одужав", - повідомили в ОДА.

На даний момент на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі перебуває 102 зразка. Результати очікуються в суботу вранці.

Також в ОДА зазначили, що завершився 14-денний карантин у селі Тинне Сарненського району, де було введено заборону на в'їзд-виїзд після 16 підтверджених випадків коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області закрили два села після того, як виявили коронавірус в однієї мешканки. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що жінка мала широке коло контактів.

Також повідомлялося, що під Дніпром в місті Підгороднє зафіксували спалах коронавіруса в трьох реабілітаційних центрах, де заразилися 26 осіб. У зв'язку з можливим порушенням санітарних норм прокуратура відкрила справу.