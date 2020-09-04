У Рівненській області отруїлися майже 70 школярів

У Ясногорській загальноосвітній школі в Рівненській області отруїлися 68 учнів з різних класів. За попередніми даними, діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

У четвер, 3 вересня, від директора школи надійшло повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях.

"Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять з них звернулося до медустанови. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили. За попередньою інформацією отруєння могли викликати їжа в їдальні або вода, що подається централізовано в навчальний заклад", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Сарненського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Також працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.

Нагадаємо, в Харківській області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

Крім того, в Харківській області виявили ботулізм у двох жінок, які вживали в'ялену рибу.