У Рівненській області отруїлися 12 осіб

В Березне Рівненської області зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ.

Зазначається, що перші повідомлення про отруєння почали надходити 26 вересня. Станом на 30 вересня кількість хворих зросла до 12, серед них 4 дітей.

Також в інфекційному відділенні Березнівської районної лікарні знаходяться 10 хворих (з них троє дітей), інші лікуються амбулаторно.

Відзначимо, що всі пацієнти напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в магазині "Калач", що належить комбінату громадського харчування Березнівського районного споживчого товариства.

Нагадаємо, в Києві в лікарню з симптомами отруєння госпіталізували 7 учнів. Відомо, що в школу учень приніс речовину невідомого походження з дому.

Раніше повідомлялося, що в Черкасах відбулося масове отруєння з симптомами кишкової інфекції. В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано 9 осіб, в тому числі 5 дітей у віці до 17 років. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляло РБК-Україна, в Вінницької області в лікарню з симптомами отруєння госпіталізували 15 учнів та 5 працівників школи.