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У Рівненській області чоловік втік з-під домашнього арешту і напав на поліцейських

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Рівне, Субота 01 січня 2022 19:32
У Рівненській області чоловік втік з-під домашнього арешту і напав на поліцейських Фото: у Рівненській області чоловік напав на поліцейських (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Костополі (Рівненська область) чоловік, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, погрожував перехожим молотком. Після чого напав на поліцейських і розбив машину правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

"У поліцію близько 05:15 повідомив 24-річний житель Костополя, що невідомий чоловік поблизу однієї з багатоповерхівок міста розбив лампу в під'їзді і з молотком в руках погрожує перехожим", - йдеться в повідомленні.

Прибулі на місце правоохоронці з'ясували, що нападником виявився 33-річний місцевий житель, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за побиття поліцейського. Під час затримання чоловік ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля, зірвав жетон і нагрудну камеру з одного з патрульних.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Вирішується питання про заміну запобіжного заходу на більш жорсткий - утримання під вартою.

Фото: у Рівненській області чоловік напав на поліцейських (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року в Червонограді (Львівська область) затримали п'яного чоловіка, який погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою, а потім напав на поліцейських.

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