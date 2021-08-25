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В Рівненській області мікроавтобус в'їхав у відбійник: загинули дві людини

Автор: Тіберій Юрик

Біля села Птича Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті загинули дві людини, травми отримали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненьської області.

Аварія сталася 25 серпня, близько 08:45 на трасі "Київ-Чоп". 35-річний водій мікроавтобуса "Renault Trafiс" на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням та врізався у відбійник.

"Внаслідок ДТП від отриманих травм двоє пасажирів - 35-ти та 36-річні жителі Івано-Франківська загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, чоловіки їхали з Івано-Франківської області у Рівне на роботу.

"Керманич мікроавтобуса попередньо тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові", - додали в поліції.

Нагадаємо, що в Полатвській області сталася аварія, в якій дві людини загинули, ще дві постраждали.

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ДТПРівненська область