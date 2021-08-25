В Рівненській області мікроавтобус в'їхав у відбійник: загинули дві людини

Аварія сталася 25 серпня, близько 08:45 на трасі "Київ-Чоп". 35-річний водій мікроавтобуса "Renault Trafiс" на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням та врізався у відбійник.

"Внаслідок ДТП від отриманих травм двоє пасажирів - 35-ти та 36-річні жителі Івано-Франківська загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, чоловіки їхали з Івано-Франківської області у Рівне на роботу.

"Керманич мікроавтобуса попередньо тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові", - додали в поліції.