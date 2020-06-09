Пробірки від тестів на коронавірус знайшли на звалищі у Рівненській області

У Рівненській області невідомі вивантажили близько 20 тонн сміття зі Львова. Інцидент стався у ніч на 8 червня, на дорозі, що веде до сміттєзвалища села Копань Демидівської ОТГ.

Про це повідомляє “Рівне Вечірнє”.

Зазначається, що під час огляду сміття представникам місцевої влади та поліції вдалося знайти докази того, що сміття привезли зі Львова. Серед відходів виявили накладні, квитанції, договори та використані пробірки для забору аналізів для визначення коронавірусу COVID-19.

Як привозили сміття місцеві мешканці не бачили.

Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін зазначив, що інцидент трапився у ніч на 8 червня на дорозі біля села Копань за 30 метрів від сміттєзвалища.

Наразі вирішується питання про утилізацію відходів комунальними службами місцевої громади.

За словами Подоліна, відповідно до наказу МОЗ про затвердження державно-санітарних протиепідемічних норм щодо медичних відходів, пробірки та тестування коронавірусу повинні знезаражуватись в лабораторії і передаватись на утилізацію.

Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов каже, що інформацію про використання пробірок під час дослідження зразків на коронавірус треба спершу ретельно перевірити і лише тоді можна буде стверджувати щось, повідомляє "Суспільне".

В обласній поліції підтвердили, що сміття привезене з іншої області. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Фото: “Рівне Вечірнє”, Нацполіція

У Львівській міській раді свою причетність до скидання сміття заперечують.

Заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак заявив, що львівські перевізники ТПВ не транспортують відходи на Рівненщину, однак мерія ретельно перевірить цей випадок.

"Наразі я хочу сказати, що в той бік ми сміття не возили і не возимо. Ми завжди по кожному випадку, який стає нам відомий, проводимо розслідування. В даному випадку, завтра вже зранку на місце виїжджають представники департаменту ТПВ, які по сміттю, чеках, документах зможуть зрозуміти чи це сміття зі Львова чи ні", - заявив він.

За словами Бабака, вже сьогодні Рівненське ГУ Нацполіції отримало його листа з клопотанням провести розслідування, щоб виявити порушника.

Нагадаємо, в Бериславському районі Херсонської області загорілися 1,5 гектара ділянки для зберігання твердих побутових відходів.