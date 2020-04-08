У Рівненській області на коронавірус захворіли співробітники СБУ

У Рівненській області захворювання на коронавірус підтвердили у співробітників Служби безпеки України. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Подоліна, на коронавірус захворіли троє співробітників СБУ. Наразі заражені перебувають у лікарні. Приміщення відомства продезінфікували.

"Сьогодні діагностовано три випадки захворювання у працівників даної установи (СБУ - ред.), вони знаходяться в лікарні. В самій установі були запроваджені карантинно-обмежувальні заходи у зв’язку з захворюванням працівників", - розповів він.

Зазначається, що частина особового складу СБУ в Рівненській області знаходяться у відпустках, а працівники, які повернулися з-за кордону, проходять двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Збройних силах України зафіксували перший летальний випадок від захворювання на коронавірус. Від хвороби померла працівниця однієї з військових частин Івано-Франківської області. Хвора два тижні лікувалася від гострого респіраторного захворювання.

Також РБК-Україна писало, що в лавах ЗСУ вже зафіксовано 4 випадки захворювання на коронавірус. Зокрема, новий випадок зараження підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону.