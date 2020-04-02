У Рівненській області коронавірус підтвердили у монаха

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 19 випадків COVID-19

У Рівненській області одним з чотирьох нових інфікованих коронавірусом опинився монах. Про це повідомили в Рівненської обласної державної адміністрації.

Як зазначили в ОДА, він контактував з осіб, який напередодні повернувся з Італії.

"Вчора в Рівненській області подтверили 4 нових випадки захворювання COVID-19. Це 41-річний житель Здолбунівського району, монах, який зустрічався з людиною, який приїхав з Італії. Коло контактних осіб вже встановлений. Ще троє пов'язані з хворої з міста Рівне - працівницею бібліотеки. COVID-19 виявили у її чоловіка, сина і колеги по роботі", - повідомили в ОДА.

Всього в Рівненській області лабораторно підтверджено 19 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні підтверджені 804 випадку коронавірусу, з них 20 - летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За останню добу виявили 135 нових випадків.

Раніше РБК-Україна писало, що в Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.