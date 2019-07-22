У Рівненській області на фестивалі отруїлися понад 10 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед захворілих - 3 дитини

У місті Дубно в Рівненській області після вживання шаурми на рок-фестивалі отруїлися 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Рівненського обласного лабораторного центру в Facebook.

Як повідомляється, у період з 20 по 22 липня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб, які відвідували рок-фестиваль "Тарас Бульба". Своє захворювання люди пов'язували із вживанням шаурми, придбаної на фестивалі.

Зазначається, що 10 осіб були госпіталізовані до інфекційного відділення Дубненської центральної лікарні. Зокрема, серед постраждалих від отруєння 3 дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини. За попередніми даними, 61 людина була госпіталізована, з них 16 - діти. У всіх постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію. Станом на 20 липня у медичному закладі перебували 5 дітей.

Також РБК-Україна писало, що у Білгород-Дністровської райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей з дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.

Крім того, 13 липня в медичних установах після масового отруєння в санаторії в селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.