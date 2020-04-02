У Рівненській області четверо заражених коронавірусом перебувають в реанімації

В Рівненській області - 16 хворих на коронавірус, з яких 4 перебувають в реанімації. Про це голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в Сарненській ЦРЛ проходять лікування 9 пацієнтів, у Рівненській міській лікарні - 7.

"Станом на ранок 2 квітня в Рівненській області нових випадків на COVID-19 не зафіксовано. На сьогодні в області - 16 хворих на коронавірус, з яких 4 перебувають в реанімації", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що вРівненський обласний лабораторний центр за допомогою ПЛР-тестів наразі перевіряють 24 підозри на COVID-19.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Києві зросла до 161, померла людина.

Крім того, в лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих коронавірусом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадки.