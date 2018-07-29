У Рівненській області автомобіль наїхав на жінку з дітьми

В результаті отриманих трамп жінка загинула, дітей доставили в лікарню

У Рівненській області, біля села Здовбиця Здолбунівського району, вчора, 28 липня водій автомобіля SKODA Octavia не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, скоївши наїзд на жінку, яка йшла по узбіччю разом з двома неповнолітніми дітьми. В результаті отриманих травм 48-річна мешканка Квасилова загинула, йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Як повідомляється, за кермом автомобіля перебував 23-річний житель села Дермань.

"Дітей доставили в лікарню, загрози їх життю немає", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого в поліції почали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За попередньою інформацією чоловік був тверезий.

Нагадаємо, раніше у Львівській області квадроциклист наїхав на 3 маленьких дітей. Для точного встановлення діагнозу і отриманих травм, дітей відправили на огляд медичним співробітникам.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі в результаті зіткнення автомобілів загинули дві людини, ще п'ятеро постраждали.

Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував ввести мінімальний тюремний термін за дорожно-транспортні пригоди зі смертельними наслідками і повністю виключити практику умовного ув'язнення.