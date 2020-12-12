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На Рівненській АЕС сталося відключення енергоблоку, з'ясовують причини

Рівне, Субота 12 грудня 2020 10:19
На Рівненській АЕС сталося відключення енергоблоку, з'ясовують причини
Фото: Рівненська АЕС (atom.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Рівненській атомній електростанції в ніч на 12 грудня відбулося автоматичне відключення енергоблоку №1. Причини відключення з'ясовують.

Про це повідомили у прес-службі "Енергоатому".

Інцидент стався 12 грудня о 1:43. Відключення відбулося в результаті спрацьовування автоматичного захисту за фактом відключення блоку турбін.

"Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. Зараз причина відключення енергоблоку №1 з'ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES - поза шкали", - повідомили в Енергоатомі.

Зараз на Рівненській АЕС продовжує роботу енергоблок №2 з сумарним навантаженням 430 МВт. Зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає.

На енергоблоках №3 і №4 тривають планово-попереджувальні ремонтні роботи 28 і 27 днів відповідно.

"Ведуться роботи з графіків ремонту. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", - додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, в кінці листопада на Запорізькій АЕС після планового-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2.

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