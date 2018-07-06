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На Рівненському полігоні розірвало міномет, загинули троє військових

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 09:37
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Внаслідок розриву міномету на Рівненському полігоні постраждали 9 військових

На Рівненському загальновійськовому полігоні сьогодні вранці, 6 липня 2018 року, розірвався міномет, внаслідок чого загинули троє військових, ще 9 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Внаслідок розриву міномету 3 військовослужбовців загинули через отримані травми несумісні з життям, ще 9 отримали поранення різних ступенів важкості", - йдеться у повідомленні.

Наразі навчання призупинено, призначено службове розслідування за фактом події.

Як зазначається, подія сталася на Рівненському полігоні сьогодні о 05:55 годині ранку під час навчань. Постраждали військові, які стояли поруч із зброєю.

Нагадаємо, раніше про трагічну подію з загиблими та постраждалими на Рівненському загальновійськовому полігоні повідомляло оперативне командування "Захід". Разом з тим, командування не повідомляло, що саме сталося. Також не називалося число жертв.

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Теги публікації: учения, Рівненська область, полигон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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