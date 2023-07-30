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В Роттердаме произошла стрельба на фестивале, есть раненые

Фото: полиция Нидерландов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В нидерландском городе Роттердам на крупном летнем карнавале Zomercarnaval произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Пострадавшими оказались двое граждан и сам стрелок. Все они были госпитализированы.

В полиции проинформировали, что правоохранитель произвела несколько выстрелов в человека, который на фестивале отрыл огонь.

Обстоятельства происшествия на Кулсингеле - центральной улице Роттердама - пока неясны. 

Также в отдельном заявлении нидерландской полиции говорится о том, что стрельба произошла ранее в тот же день во время того же мероприятия.

Фестиваль Zomercarnaval в Нидерландах, состоявшийся в Роттердаме в субботу, является одной из крупнейших уличных вечеринок в Европе.

Ранее сообщалось, что в апреле в Нидерландах осудили восемь злоумышленников, похитивших драгоценные металлы на сумму около 14,5 млн евро и стрелявших в полицейских в Амстердаме.

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