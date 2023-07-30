В Роттердаме произошла стрельба на фестивале, есть раненые

В нидерландском городе Роттердам на крупном летнем карнавале Zomercarnaval произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Пострадавшими оказались двое граждан и сам стрелок. Все они были госпитализированы.
В полиции проинформировали, что правоохранитель произвела несколько выстрелов в человека, который на фестивале отрыл огонь.
Обстоятельства происшествия на Кулсингеле - центральной улице Роттердама - пока неясны.
Также в отдельном заявлении нидерландской полиции говорится о том, что стрельба произошла ранее в тот же день во время того же мероприятия.
Фестиваль Zomercarnaval в Нидерландах, состоявшийся в Роттердаме в субботу, является одной из крупнейших уличных вечеринок в Европе.
Ранее сообщалось, что в апреле в Нидерландах осудили восемь злоумышленников, похитивших драгоценные металлы на сумму около 14,5 млн евро и стрелявших в полицейских в Амстердаме.
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