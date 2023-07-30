В Роттердаме произошла стрельба на фестивале, есть раненые

Пострадавшими оказались двое граждан и сам стрелок. Все они были госпитализированы.

В полиции проинформировали, что правоохранитель произвела несколько выстрелов в человека, который на фестивале отрыл огонь.

Обстоятельства происшествия на Кулсингеле - центральной улице Роттердама - пока неясны.

Также в отдельном заявлении нидерландской полиции говорится о том, что стрельба произошла ранее в тот же день во время того же мероприятия.

Фестиваль Zomercarnaval в Нидерландах, состоявшийся в Роттердаме в субботу, является одной из крупнейших уличных вечеринок в Европе.