У Роттердамі COVID-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені

В Роттерда (Нідерланди) протести, спрямовані проти COVID-обмежень, переросли в бунт. В результаті поліція відкрила вогонь по протестувальниках і поранила двох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Голландська поліція повідомила, що зробила попереджувальні постріли по протестуючих в результаті заворушень в Роттердамі, оскільки демонстранти підпалили автомобілі й кидали каміння в поліцейських.
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Також видання Reuters уточнює, що в результаті стрілянини було поранено двоє людей. Поліція розганяла протестувальників на конях і застосовувала водомети.
"Ми знаємо, що, принаймні, дві людини були поранені, ймовірно, в результаті попереджувальних пострілів, але нам необхідно додатково з'ясувати точні причини", - повідомила виданню представник поліції Патрісія Весселс.
Поліцейські пояснюють свої дії тим, що бунт протестувальників ніс загрозу життю.
"Ми зробили попереджувальні постріли, і були також постріли прямою наводкою, тому що ситуація була небезпечною для життя", - зазначили в поліції.
Раніше повідомлялося, що у Нідерландах посилюють карантин. Влада прийняла рішення впускати в магазини та супермаркети за перепустками, а для кафе, ресторанів і казино скоротили час роботи на певний термін.