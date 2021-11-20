RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Роттердамі COVID-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені

Автор: Наталья Скороход

В Роттерда (Нідерланди) протести, спрямовані проти COVID-обмежень, переросли в бунт. В результаті поліція відкрила вогонь по протестувальниках і поранила двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Голландська поліція повідомила, що зробила попереджувальні постріли по протестуючих в результаті заворушень в Роттердамі, оскільки демонстранти підпалили автомобілі й кидали каміння в поліцейських.

"

Також видання Reuters уточнює, що в результаті стрілянини було поранено двоє людей. Поліція розганяла протестувальників на конях і застосовувала водомети.

"Ми знаємо, що, принаймні, дві людини були поранені, ймовірно, в результаті попереджувальних пострілів, але нам необхідно додатково з'ясувати точні причини", - повідомила виданню представник поліції Патрісія Весселс.

Поліцейські пояснюють свої дії тим, що бунт протестувальників ніс загрозу життю.

"Ми зробили попереджувальні постріли, і були також постріли прямою наводкою, тому що ситуація була небезпечною для життя", - зазначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах посилюють карантин. Влада прийняла рішення впускати в магазини та супермаркети за перепустками, а для кафе, ресторанів і казино скоротили час роботи на певний термін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди