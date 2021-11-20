У Роттердамі COVID-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені

Голландська поліція повідомила, що зробила попереджувальні постріли по протестуючих в результаті заворушень в Роттердамі, оскільки демонстранти підпалили автомобілі й кидали каміння в поліцейських.

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Також видання Reuters уточнює, що в результаті стрілянини було поранено двоє людей. Поліція розганяла протестувальників на конях і застосовувала водомети.

"Ми знаємо, що, принаймні, дві людини були поранені, ймовірно, в результаті попереджувальних пострілів, але нам необхідно додатково з'ясувати точні причини", - повідомила виданню представник поліції Патрісія Весселс.

Поліцейські пояснюють свої дії тим, що бунт протестувальників ніс загрозу життю.

"Ми зробили попереджувальні постріли, і були також постріли прямою наводкою, тому що ситуація була небезпечною для життя", - зазначили в поліції.