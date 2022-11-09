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РосСМИ заявляют о смерти коллаборанта Стремоусова

Фото: Кирилл Стремоусов (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Так называемый "заместитель губернатора Херсонской области" Кирилл Стремоусов якобы погиб в ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Readovka.

Более детальные обстоятельства смерти коллаборанта издание не сообщает.

Информацию о смерти Стремоусова также потдверждает RT со ссылкой на "источник в силовых структурах". О его гибели пишет и пресс-служба "администрации" Херсонской области.

Обновлено 15:47

По информации ТАСС, так называемый "глава Минздрава Херсонской области" заявил, что врачи работают на месте ДТП с участием Стремоусова и официальной информации о его гибели нет.

При этом замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в комментарии "Суспільне" рассказал, что информация о смерти Стремоусова не подтверждена и возможна инсценировка.

Обновлено 16:05

Смерть Стремоусова подтвердил "врио главы Херсонской области" Владимир Сальдо.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", - заявил он в своем видеообращении.

Отметим, что СБУ и Офис генпрокурора еще в конце сентября сообщили Стремоусову о подозрении в коллаборционизме.

Правоохранители установили, что он он при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провел ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного референдума.

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