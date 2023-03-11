Отмечено, что подсчет потерь российских войск ведется совместно с российской службой BBC. По информации СМИ, россияне за последние две недели потеряли в войне 1 638 военных, и якобы всего 1 456 среди мобилизованных.

"С предыдущей сводки 24 февраля к нашему списку добавилось более 1 600 человек - это новый рекорд за все время наших наблюдений", - говорится в сообщении.

Указано, что самый большой прирост погибших - среди наемников из "ЧВК Вагнера". С конца 2022 года и начала следующего года заметно выросли потери среди завербованных заключенных. Из них формировались "штурмовые группы" для атаки на украинские позиции под Бахмутом.

"Вольные" наемники несут меньшие потери по сравнению с заключенными. Число погибших заключенных выросло с предварительного сведения практически в полтора раза: нам известны имена 1849 мужчин, попавших на войну из колоний. Главным направлением для российских войск по-прежнему остается Бахмут. Нам известны имена 800 человек, погибших здесь", - сообщают росСМИ.

Кроме того, росСМИ подтверждают гибель более 1 450 мобилизованных и уверяют, что реальное количество убитых мобилизованных выше.

Также приводятся данные посреди русских утрат посреди военных высших рангов. Так, за последние две недели погибли 11 российских офицеров в звании от подполковника.

Так, к 10 марта подтвердилась гибель более 1900 офицеров российской армии и других силовых структур. 209 из них - в звании от подполковника и выше.

Известно также о 127 случаях гибели военных пилотов. Потери среди летчиков особенно "болезненны" для армии РФ. Поскольку, как отмечают росСМИ, подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит около 3,4 млн долларов.

"С начала лета и по середину осени 2022 года основную тяжесть потерь несли добровольцы, разительно отличающаяся от ситуации на первом этапе войны: зимой и в начале весны наибольший ущерб понесли части ВДВ, позже - мотострелковые войска", - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла около 158 000 своих военных убитыми.

Недавно командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи оценил потери РФ с февраля прошлого года в 200 тысяч.

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