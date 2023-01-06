РосСМИ подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных из РФ

Журналисты установили имена 539 погибших мобилизованных, смерть которых официально признали в России. При этом из них 39 солдат умерли на территории России, в большинстве случаев причиной этого были несчастные случаи или алкоголь.

"Число россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России", - говорится в материале.

Всего за все время российские журналисты установили имена 11 009 погибших на войне в Украине россиян.

По данным СМИ, за последние два месяца стремительно увеличилось число установленных погибших в Свердловской области - 357 человек, из них 102 - мобилизированные.

На первом месте по числу погибших уже два месяца находится Краснодарский край (494 погибших), на втором месте - Дагестан, третьем - Бурятия.