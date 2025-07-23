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Ростов и Таганрог в огне. Россияне жалуются на атаку "Лютых"

Иллюстративное фото: ПВО сбивает дроны(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремела серия взрывов - российская ПВО заявила об атаке украинских дронов "Лютый". Также об угрозе БПЛА сообщили в нескольких центральных регионах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на российские Telegram-каналы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени 22 июля российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.

Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.

При этом больше всего досталось пригороду Ростова-на-Дону и Таганрогу. Там местные жители слышали звуки беспилотников, а также серию взрывов.

По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге по меньшей мере пять, которые сопровождались характерным звуком двигателей в небе. В некоторых районах были зафиксированы вспышки в воздухе.

Предварительно - российская система противовоздушной обороны открыла огонь по украинским БПЛА, которые летели на низкой высоте.

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях со стороны российских властей не обнародовано.

Напомним, что беспилотники типа "Лютый" - это новый тип ударного БПЛА украинского производства, которые активно используются в глубоких рейдах по тыловым объектам противника. Атаки дронов по российским городам, особенно в приграничных и южных регионах, в последние месяцы стали регулярными - как часть тактики истощения ПВО и создания хаоса в тылу.

 

К слову, ВСУ держат фронт под огнем авиации и дронов на всех направлениях. Так, за последние сутки по всей линии фронта произошло 131 боевое столкновение, противник совершил один ракетный и 51 авиационный удар, применив 66 управляемых авиабомб (КАБ).

Также было зафиксировано 1218 вражеских дронов-камикадзе и 4094 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.

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Война в УкраинеАтака дронов