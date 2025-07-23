Ростов и Таганрог в огне. Россияне жалуются на атаку "Лютых"

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени 22 июля российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.

Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.

При этом больше всего досталось пригороду Ростова-на-Дону и Таганрогу. Там местные жители слышали звуки беспилотников, а также серию взрывов.

По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге по меньшей мере пять, которые сопровождались характерным звуком двигателей в небе. В некоторых районах были зафиксированы вспышки в воздухе.

Предварительно - российская система противовоздушной обороны открыла огонь по украинским БПЛА, которые летели на низкой высоте.

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях со стороны российских властей не обнародовано.

Напомним, что беспилотники типа "Лютый" - это новый тип ударного БПЛА украинского производства, которые активно используются в глубоких рейдах по тыловым объектам противника. Атаки дронов по российским городам, особенно в приграничных и южных регионах, в последние месяцы стали регулярными - как часть тактики истощения ПВО и создания хаоса в тылу.