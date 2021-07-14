Ріст захворювань: за добу в Україні 547 нових COVID-випадків

В Україні продовжує зростати кількість випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу зафіксовано 547 нових хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).
Всього за добу госпіталізовано 409 осіб, одужало – 797. Крім того, по Україні зафіксовано 25 летальних випадків.
Загалом 13 липня зробили понад 45 тисяч тестів різними методами.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.
Нагадаємо, згідно з прогнозом вчених, в Україні знизиться захворюваність на коронавірус у найближчі два тижні.