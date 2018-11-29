Зростання ціни на газ не вплинуло на тариф ПАТ "Запоріжгаз"

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Тариф на розподіл "Запоріжгазу" з 2016 року залишився без змін

Після підвищення з 1 листопада вартості газу Кабінетом Міністрів України, тариф ПАТ "Запоріжгаз" залишився без змін. Зростання вартості пального на 23% відбулося за рахунок збільшення ціни газу державного монополіста - НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

Головним вигодонабувачем підвищення вартості газу з 1 листопада 2018 року для домоволодінь став НАК "Нафтогаз України". За рішенням уряду, ціну продажу природного газу "Нафтогазу" було збільшено з 4,9 до 6,2 тис. гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Тариф на розподіл ПАТ "Запоріжгаз", який повинен забезпечувати стабільну роботу газопроводів в області, облік газу, з 2016 року залишився без змін.

"Зростання ціни газу не вплинула на вартість послуг ПАТ "Запоріжгаз". Головним вигодонабувачем підвищення ціни газу в черговий раз став НАК "Нафтогаз України". Саме він буде отримувати майже 88% коштів споживачів за сплачений газ", - зазначив комерційний директор ПАТ "Запоріжгаз" Антон Кий.

Тому не дивлячись на підвищення ціни газу для споживача, не відбулося збільшення витрат на установку, заміну безкоштовних лічильників, придбання палива для аварійних автомобілів, необхідних інструментів, безвідмовну роботу мереж.

На сьогоднішній день вартість послуг ПАТ "Запоріжгаз" за доставку газу 24 години в добу 7 днів в тиждень для споживача з газовою плитою й централізованим гарячим водопостачанням, яке споживає 3,3 куб. м газу, становить 1,60 гривень в місяць. Для споживача з газовою плитою за відсутності централізованого гарячого водопостачання, яке споживає 5,4 куб. м газу - 2,75 гривень в місяць. Аналогічні послуги для клієнтів компанії, що використовують газ на опалення житла, коштують близько 100 гривень в зимові місяці.